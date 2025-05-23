Белгородец пострадал при атаке дрона по грузовику в Новой Таволжанке

FPV-дрон атаковал грузовик в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. У его доставили минно-взрывную травму, баротравму и ссадины лица. Для дальнейшего лечения пациента планируют отправить в областную клиническую больницу.

Транспортное средство повреждено.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 134 боеприпасов и 92 беспилотников. В результате пострадали три человека. Зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова