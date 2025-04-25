FT: Apple планирует перенести в Индию сборку iPhone для США

Корпорация Apple намерена изменить страну–сборщика iPhone для рынка США. Планы компании связаны с политикой президента Дональда Трампа в отношении КНР. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в компании. К концу 2026 года производство предполагается перенести в Индию и к этому моменту закупать в стране более 60 млн iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

В газете отмечается, что торговая война США с Китаем несет большие риски и издержки для дальнейшей сборки мобильных устройств на территории КНР. Хотя Apple ранее уже распределяла закупки между несколькими формами–поставщиками, теперь компании следует быстрее сократить мощности на китайском направлении.

Сейчас в КНР производится большая часть iPhone для американских пользователей. По данным FT, Apple находится в постоянном диалоге с администрацией Белого дома и продвигает самые выгодные условия работы в Индии.

В 2012 году в Индии не было ни одного поставщика продукции Apple, а к 2023 году появилось уже 14. Тогда около 7% от всех iPhone собирали именно в Индии. iPhone 15 стал первой моделью, которую поставили в Вашингтон напрямую из Нью-Дели.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Индия за пятьсот миллиардов».