Сервисы аренды электросамокатов в Челябинске возобновили работу

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go», которые остановили работу 15 мая, вновь стали доступны для пользователей в Челябинске. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службах компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Судя по информации в приложениях сервисов, электросамокатов на улицах города пока несколько десятков, но их количество планируют увеличить в ближайшее время.

В пресс-службе «Юрент МТС» заявили, что «уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено». В компании рассчитывают, что СКР вернет конфискованные в качестве вещественных доказательств самокаты.

«Мы уже обратились за возвратом, рассчитываем на скорое возвращение парка»,— прокомментировали в «Юрент МТС».

В пресс-службе регионального управления СКР не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области было возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг низкого качества при аренде электросамокатов (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования изъято более 1,5 тыс. средств индивидуальной мобильности, их собирались изучать на предмет технической исправности.