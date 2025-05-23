Генштаб Ирана: действия США в регионе обернутся Вьетнамом и Афганистаном

В Генеральном штабе вооруженных сил Ирана заявили, что неправомерные действия США в регионе «повлекут за собой судьбу Вьетнама и Афганистана». Об этом в пятницу сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление Генштаба.

«Теперь Америка снова просчиталась, и ее лживый президент провоцирует дружественные и братские страны Исламской Республики Иран своим присутствием в регионе, чтобы, возможно, посредством иранофобии, которая является ее давним провальным проектом, они (американцы.— "Ъ") могли разграбить миллиарды долларов огромного капитала этих стран и, таким образом, разрешить их экономический хаос и многие внутренние проблемы»,— говорится в заявлении, которое опубликовало агентство IRNA.

В Генштабе предупредили, что любые действия США в регионе, которые будут нести угрозу его стабильности и безопасности, «повлекут за собой судьбу Вьетнама и Афганистана».

Анастасия Домбицкая