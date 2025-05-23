Усман Дембеле позаботился о Мирре Андреевой

24 мая в Париже на кортах стадиона Roland Garros стартует второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции. Для главной российской надежды на этом состязании, его прошлогодней полуфиналистки Мирры Андреевой, занимающей 6-е место в мировом рейтинге, жеребьевка сложилась удачно, чего нельзя сказать о Данииле Медведеве и Андрее Рублеве, которые в конце первой недели могут получить опасных соперников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева на Roland Garros, 3 июня 2024 года

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Мирра Андреева на Roland Garros, 3 июня 2024 года

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Жеребьевка этого Открытого чемпионата Франции проходила по привычному регламенту последних лет. Большинству игроков места в сетках определял компьютер, а судьбу сеяных решала специально приглашенная персона, которой на этот раз оказался футболист — нападающий ПСЖ и французской сборной Усман Дембеле. Повезло не всем. Например, переживающая кризис четырехкратная (2020, 2022–2024) победительница Roland Garros полька Ига Швёнтек, опустившаяся в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) со второго места на пятое, попала в ту же половину сетки, что и первая ракетка мира Арина Соболенко, которой на старте в соперницы досталась россиянка Камилла Рахимова. Что касается главной российской надежды на предстоящем турнире, 18-летней Мирры Андреевой, которая стоит в рейтинге шестой, то она с легкой руки Дембеле попала в другую, нижнюю половину сетки, где находится вторая ракетка мира американка Коко Гауфф.

Судя по всему, Андреева получила прекрасную возможность как минимум повторить свой прошлогодний результат — пройти в полуфинал.

В первом круге она встретится c испанской теннисисткой молдавского происхождения Кристиной Букшей из последнего десятка топ-100, а в случае успеха сыграет с американкой Эшли Крюгер (37-я в мире) или голландкой Сюзан Ламенс (67-я). В 1/16 финала оппоненткой Андреевой может стать Юлия Путинцева из Казахстана (32-я), замкнувшая список сеяных, а дальше на победительницу этой пары могут выйти переживающая спад в результатах свежеиспеченная австралийка Дарья Касаткина (17-я), пропустившая из-за травм почти весь грунтовый сезон испанка Паула Бадоса (10-я) или доставшаяся ей в соперницы в стартовом раунде экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака (49-я). Все это уже теннисистки высокого уровня, но в последнее время они не блещут. И если турнирная борьба будет развиваться в соответствии с рейтингом, то в четвертьфинале Андреева встретится с американкой Джессикой Пегулой (3-я), которая дальше этой стадии в Париже никогда не проходила.

В общем, полуфинал между Андреевой и Гауфф, которые встречались на недавних «тысячниках» в Мадриде и Риме, где американка брала верх, абсолютно реален. Во всяком случае, если бы Андреева оказалась в одной компании с Соболенко, Швёнтек и итальянкой Джасмин Паолини, которая на прошлогоднем Roland Garros остановила ее за шаг до финала, а недавно выиграла итальянский «тысячник», то шансы россиянки сейчас котировались бы ниже.

Две половины мужской сетки тоже не выглядят равноценными, во всяком случае — по количеству громких имен.

Вверху и безоговорочный лидер рейтинга итальянец Янник Синнер, и прошлогодний финалист Александр Зверев из Германии (3-й в мире), и добившийся в этом году огромного прогресса британец Джек Дрейпер (5-й), и великий ветеран Новак Джокович (6-й), отметивший в четверг свое 38-летие. Туда же попали два сильнейших теннисиста России Даниил Медведев (11-й), который в первом круге встретится с британцем Кэмероном Норри (90-й), и Андрей Рублев (17-й), попавший на одного участника квалификации. Ввиду неважных результатов россиян в последние недели далеко заглядывать в их будущее на Roland Garros смысла нет, хотя ясно, что уже в конце первой недели каждого из них могут ожидать сложности. Ведь в 1/16 финала Рублев, по идее, идет на лидера французского тенниса Артюра Фиса (14-й), которому он в апреле без вариантов уступил во втором круге «мастерса» в Монте-Карло, а Медведев на той же стадии может сыграть со второй ракеткой Франции Юго Эмбером (22-й), имеющим с российским четвертьфиналистом Roland Garros 2021 года положительный баланс встреч.

Внизу, безусловно, выделяется прошлогодний чемпион и лидер нынешнего грунтового сезона Карлос Алькарас, ближайший преследователь Синнера в рейтинге. По крайней мере, с другими игроками, побеждавшими ранее на мейджорах, испанцу до финала иметь дело не придется. В четвертьфинале конкуренцию Алькарасу способен составить двукратный (2022, 2023) финалист Roland Garros норвежец Каспер Рууд (7-й), а в полуфинале — итальянец Лоренцо Музетти (8-й). Но в принципе никто не удивится, если парижский титул, как и звание победителя Открытого чемпионата Италии в прошлое воскресенье, 18 мая разыграют Синнер и Алькарас. Причем итальянец в этой паре пока не выглядит фаворитом.

Евгений Федяков