В Свердловской области раскрыто двойное убийство, совершенное 17 лет назад

В Свердловской области предъявлено обвинение двоим мужчинам в совершении ряда особо тяжких преступлений, совершенных 17 лет назад, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данным «Ъ-Урал» речь идет про Павла Нагорных и Андрея Кайгородова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в ночь на 21 января 2008 года в городе Артемовском (Свердловская область) обвиняемые избили несколько человек, один из которых скончался в больнице. В апреле 2008 года в карьере за кладбищем в селе Мостовское было обнаружено тело другого пострадавшего со следами насильственной смерти.

«Подозреваемые были задержаны в Екатеринбурге и городе Артемовском при силовой поддержке бойцов Росгвардии»,— сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Причастность подозреваемых к преступлениям удалось установить путем допроса свидетелей и проведения очных ставок.

Полиция проверяет фигурантов на причастность к другим преступлениям.

Полина Щуцкая