«Уральские авиалинии» выплатили дивиденды в размере 43 тыс. руб. на акцию за год

Компания «Уральские авиалинии» выплатила дивиденды по акции в размере 43 тыс. руб. на ценную бумагу по итогам 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Общее число акций составляет 874 бумаги, компания выплатила 37 млн руб. дивидендов. Доход был выплачен владельцам акций в полном объеме до 22 мая.

Выручка «Уральских авиалиний» по итогам 2024 года составила 143,4 млрд руб., что на 29,2% больше показателей прошлого года. Чистая прибыль по РСБУ составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 году этот показатель равнялся 17,1 млрд руб.

Подробнее о финансовых результатах уральских авиакомпаний в 2024 году — в материале «Полеты от прибыли до убытков»

Анна Капустина