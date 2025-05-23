Мишустин поздравил железнодорожников с победой «Локомотива»

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив «РЖД» с победой ярославской хоккейной команды «Локомотив» в Кубке Гагарина 2025. Об этом он сказал в ходе встречи с генеральным директором-председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ОАО «РЖД» является генеральным спонсором хоккейного клуба «Локомотив».

Господин Белозеров рассказал премьер-министру о результатах работы компании и планах на ближайшую перспективу. После доклада Михаил Мишустин поздравил с победой хоккейной команды.

«Хочу также поздравить в Вашем лице коллектив "РЖД" с победой команды "Локомотив" в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги с тренером Игорем Никитиным. Позавчера в сложном противостоянии в финале вы победили челябинский "Трактор". Это впервые, как я понимаю, в истории клуба железнодорожников. Хочу поздравить коллектив, передайте самые добрые слова хоккейному клубу "Локомотив"»,— цитирует сайт правительства господина Мишустина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский ХК «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Железнодорожники завершили регулярный чемпионат победителями, а затем в плей-офф доказали свое право на главный трофей. С победой команду поздравил Владимир Путин.

Алла Чижова