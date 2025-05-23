МЧС заявило об отсутствии угрозы пожара забайкальскому селу Линево Озеро

МЧС сообщило о локализации природного пожара в районе села Линево Озеро в Забайкальском крае на площади 700 га. Ранее ведомство сообщало об угрозе перехода огня на населенный пункт: пожар разгорелся в 1,5 км от поселения. Сейчас угроза снята, указали в МЧС.

Для тушения пожара в районе села ведомство направило дополнительные силы — 30 человек и 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. При локализации вертолетом было сброшено 12 тонн воды за четыре раза, добавили в ведомстве.

Линево Озеро — село в Хилокском районе Забайкалья. По состоянию на 2021 год в нем проживало более 1,9 тыс. человек.

В Забайкальском крае с начала года зафиксировано 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га. Сейчас в регионе действуют 39 пожаров на общей площади почти 750 тыс. га, из них 9 очагов локализованы, сообщал глава МЧС Александр Куренков.

Полина Мотызлевская