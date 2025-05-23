Природный пожар угрожает селу Линево Озеро в Забайкальском крае

МЧС сообщило об угрозе перехода природного пожара на село Линево Озеро в Забайкальском крае. В 1,5 км от населенного пункта действует пожар площадью 300 га.

«Из-за густой сухой растительности существует риск быстрого распространения пожара, а также потенциальная угроза перехода пожара на жилые строения»,— сообщили в МЧС.

Для тушения пожара в районе села ведомство направило дополнительные силы — 30 человек и 19 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Линево Озеро — село в Хилокском районе Забайкалья. По состоянию на 2021 год в нем проживает более 1,9 тыс. человек.

В Забайкальском крае с начала года зафиксировано 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га. Сейчас в регионе действуют 39 пожаров на общей площади почти 750 тыс. га, из них 9 очагов локализованы, сообщал глава МЧС Александр Куренков.

Полина Мотызлевская