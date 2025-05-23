Суд оштрафовал жителя Нижней Туры на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Нижнетуринский городской суд оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
По данным суда, поводом для составления административного протокола и последующего штрафа стали комментарии жителя Нижней Туры в социальной сети «ВКонтакте», которые он написал в 2022 году под постами новостных пабликов. Правоохранителям удалось установить правонарушение только в апреле текущего года. «Комментарии в интернете являются длящимся правонарушением. Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации»,— отметили в суде. Свердловчанин вину в дискредитации армии признал.
Ранее суд оштрафовал на 45 тыс. руб. уральскую художницу Алису Горшенину. Поводом для штрафа стал ее пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который она опубликовала 24 февраля 2022 года. В нем она выступила против проведения специальной военной операции (СВО) и потребовала отпустить политических заключенных.