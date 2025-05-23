Руководство «Уралэлектромеди» рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров АО «Уралэлектромедь» (является головным предприятием Уральской горно-металлургической компании, УГМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2024 года, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Заседание наблюдательного совета состоялось вчера, 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 3,6 млрд руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать»,— говорится в решении совета.

За решение высказались шесть членов совета из шести присутствующих. Годовое собрание акционеров компании, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, назначено на 26 июня.

Выручка АО «Уралэлектромедь» в в 2024 году составила 74,5 млрд руб. (рост к прошлому году почти на 30%), чистая прибыль — 3,6 млрд руб. (в 2023 году компания получила убыток в 8,8 млрд руб.).

В последний раз предприятие выплачивало дивиденды в 2016 году по итогам прошедшего года. Тогда было выплачено по 492,95 руб. на акцию. До этого «Уралэлектромедь» не начисляла дивиденды с 1997 года. Согласно данным системы «Спарк», 91,5% акций компании принадлежит УГМК.

Подробнее о финансовых результатах уральских металлургических компаний в 2024 году — в материале «Год в расход»

Анна Капустина