Руководство «Уралэлектромеди» рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров АО «Уралэлектромедь» (является головным предприятием Уральской горно-металлургической компании, УГМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям по результатам 2024 года, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Заседание наблюдательного совета состоялось вчера, 22 мая.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 3,6 млрд руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать»,— говорится в решении совета.
За решение высказались шесть членов совета из шести присутствующих. Годовое собрание акционеров компании, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, назначено на 26 июня.
Выручка АО «Уралэлектромедь» в в 2024 году составила 74,5 млрд руб. (рост к прошлому году почти на 30%), чистая прибыль — 3,6 млрд руб. (в 2023 году компания получила убыток в 8,8 млрд руб.).
В последний раз предприятие выплачивало дивиденды в 2016 году по итогам прошедшего года. Тогда было выплачено по 492,95 руб. на акцию. До этого «Уралэлектромедь» не начисляла дивиденды с 1997 года. Согласно данным системы «Спарк», 91,5% акций компании принадлежит УГМК.
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