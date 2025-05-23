Погрузка удобрений на СвЖД обновила исторический максимум, превысив 6,4 млн тонн

В январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге (СвЖД) достигла исторического максимума, составив 6,4 млн т. Такой показатель на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса»,— говорится в сообщении.

Лидерами по отправке удобрений являются предприятия Пермского края. Отправки удобрений со станций СвЖД на экспорт увеличились на 2%, внутри страны — на 12,6%. Объем перевозок удобрений в контейнерах вырос в 3,3 раза (до 218,3 тыс. т).

Напомним, погрузка на СвЖД в январе-апреле составила 41,3 млн т, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая