Погрузка удобрений на СвЖД обновила исторический максимум, превысив 6,4 млн тонн
В январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге (СвЖД) достигла исторического максимума, составив 6,4 млн т. Такой показатель на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Увеличение перевозок отмечается на фоне растущего спроса на удобрения на мировом рынке и потребностей предприятий отечественного агропромышленного комплекса»,— говорится в сообщении.
Лидерами по отправке удобрений являются предприятия Пермского края. Отправки удобрений со станций СвЖД на экспорт увеличились на 2%, внутри страны — на 12,6%. Объем перевозок удобрений в контейнерах вырос в 3,3 раза (до 218,3 тыс. т).
Напомним, погрузка на СвЖД в январе-апреле составила 41,3 млн т, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.