На СвЖД погрузка снизилась на 11% за четыре месяца с начала года

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – апреле составила 41,3 млн т, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам четырех месяцев снизилась отправка:

промышленного сырья и формовочного материала — 1,7 млн т (-48,1%);

лома черных металлов — 372,6 тыс. т (-36,6%);

строительных грузов — 6,9 млн т (-26,8%);

кокса — 771,6 тыс. т (-13,4%);

черных металлов — 2,8 млн т (-9%).

Выросла погрузка:

грузов в контейнерах (+14%);

химических и минеральных удобрений (+4,6%);

лесных грузов (+0,7%);

зерна (рост в 2,3 раза).

Грузооборот на СвЖД за четыре месяца вырос на 1,6% и составил 68,9 млрд тарифных тонно-км.

В апреле погрузка на СвЖД составила 10,5 млн т (-13,9%), а грузооборот 17,3 млрд тарифных тонно-км (+0,8%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь – апрель погрузка составила 370,6 млн т (-6,8%). Грузооборот снизился на 0,1% и составил 839,4 млрд тарифных тонно-км.

Полина Щуцкая