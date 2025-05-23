Здравницы Анапы получили санитарные заключения Роспотребнадзора

Оздоровительные учреждения Анапы получили разрешения на работу. Об этом ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, санитарные и педагогические заключения на функционирование получили 80% здравниц Анапы, другие санатории Краснодарского края и Севастополя. Они могут приступить к работе, в том числе, по организации летнего детского оздоровительного отдыха.

Ранее глава ведомства сообщила, что морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям. По результатам исследования Роспотребнадзора, отклонений и нарушений в морской воде, песке и воздуха не обнаружено.

Алена Воробьева