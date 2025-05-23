Улицу Воеводина в Екатеринбурге перекроют на время проведения фестиваля барбекю

В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Воеводина ради проведения фестиваля барбекю, сообщили в городской администрации. Он состоится 24 и 25 мая — ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 от ул. Воеводина, 4 до пр. Ленина, 28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Постановление о проведении фестиваля подписал глава города Алексей Орлов. Мероприятие развернется в Историческом сквере — помимо возможности попробовать разные блюда, посетители смогут принять участие в мастер-классах от шеф-поваров и оценить мастерство профессионалов и любителей в чемпионатах по барбекю.

Напомним, в Екатеринбурге 29 июня стартуют соревнования по триатлону IronStar. В связи с этим движение транспорта будет ограничено от центра Екатеринбурга до Новомосковского тракта.

Ирина Пичурина