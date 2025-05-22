Улицы Екатеринбурга перекроют для проведения соревнования по триатлону IronStar

В Екатеринбурге 29 июня стартуют соревнования по триатлону IronStar. В связи с этим движение транспорта будет ограничено от центра Екатеринбурга до Новомосковского тракта, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Стартовый городок и зона ЭКСПО разместятся на стадионе «Динамо». Плавательный этап пройдет в Городском пруду, велогонка — по центральным улицам и федеральной трассе Новомосковского тракта, а беговой этап — вдоль набережной Городского пруда.

С 7:00 до 14:00 будут перекрыты участки улиц Дзержинского, Царская, Толмачева, Ленина (по четной стороне), Татищева, Пирогова, Крауля, Мельникова, Репина, по четным сторонам Металлургов и Новомосковского тракта. Кроме того, 29 июня с 00:00 до 14:00 будет запрещена стоянка транспорта на площади 1905 года и на парковочных местах на улицах, участки которых будут перекрыты.

Будут внесены изменения в работу светофоров и установлены новые дорожные знаки. На дорогах по пути следования спортсменов будут работать полицейские.

Напомним, в прошлом году депутат Алексей Вихарев во время заседания городской думы Екатеринбурга предложил перенести соревнования по триатлону IronStar из центра города или перенести начало мероприятия на 4:30-5:00, так как в выходные дни, в которые проводится триатлон, многие жители едут за город и им приходится стоять в пробках по несколько часов.

Ирина Пичурина