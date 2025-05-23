Депутаты хотят знать статус пивных павильонов в Ярославле

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин предложил дополнительно обсудить вопрос о размещении ярмарок на территории города. Свою идею он озвучил на заседании муниципалитета 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Малютин, Вконтакте Фото: Алексей Малютин, Вконтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в середине мая в центральной части Ярославля стали появляться торговые точки с надписью «Ярпиво». В частности, павильон установили на набережной рядом с памятником Николаю Некрасову, впоследствии по требованию мэрии он был демонтирован.

Суть обеспокоенности депутатов заключается в том, что павильоны размещены, скорее всего, под видом ярмарок, при этом больше похожи на нестационарные торговые объекты, места для которых должны вноситься в схему НТО, ее утверждают депутаты. Затем места под НТО разыгрываются на аукционах, в этом же случае конкурентных процедур не было.

«Мы в последнее время сталкиваемся с ситуацией, когда у нас в рамках ярмарочной деятельности появляются непонятные объекты в городе. И хотелось бы, чтобы этот вопрос был обсужден на совместном заседании или рабочей группе. Чтобы мы все-таки поняли, что такое ярмарка в городе, как она проводится, где она размещается. Чтобы у нас не было сюрпризов»,— сказал Олег Ненилин на заседании.

Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич ответила, что готова ответить на все вопросы в рамках рабочей группы.

Алла Чижова