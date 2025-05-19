Возмутивший общественность ларек у памятника Некрасову демонтировали

В Ярославле демонтировали временную точку розничной торговли у памятника Николаю Некрасову на Волжской набережной. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Некрасову в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Памятник Некрасову в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что установка ларьков с надписями «Ярпиво» на улицах города вызвала возмущение общественности. Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин написал обращения в УМВД и прокуратуру региона. Правовой статус торговых точек пока неясен: торгов на их установку не проводилось.

«Сотрудники Управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма ведут переговоры с ярославским предприятием по факту установки временных точек розничной торговли в общественных местах. Будут рассмотрены альтернативные места для их размещения»,— сообщили в мэрии Ярославля.

В мэрии считают, что «модульные конструкции с общественным питанием в формате стрит-ритейла в первую очередь должны создавать комфортную среду и отвечать запросам жителей и гостей Ярославля».

Антон Голицын