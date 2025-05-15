Зампред муниципалитета просит проверить установку пивных ларьков в Ярославле

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин обратится к областному прокурору и начальнику УМВД, а также в Роспотребнадзор по факту установки на общественных территориях города павильонов с надписью «Ярпиво». Об этом господин Малютин сообщил «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Локомотив" на Машиностроителей

Фото: Алексей Малютин, Вконтакте "Локомотив" на Машиностроителей

Фото: Алексей Малютин, Вконтакте

Павильоны начали появляться в разных районах города, в том числе на Волжской набережной у памятника Николаю Некрасову. Как рассказал господин Малютин, к нему стали обращаться возмущенные ярославцы.

«Сразу стали звонить избиратели, потому что один из установленных объектов у меня в округе — на проспекте Машиностроителей в сквере. Мы начали сбор подписей, с утра уже более 150. Я понял, что беда носит массовый характер. Я с утра съездил, посмотрел на ларек у памятника Николаю Некрасова. Еще один нашел на острове Даманском, другой — на Стрелке»,— сказал Алексей Малютин.

Он пояснил, что, скорее всего, павильоны размещены под видом ярмарок. Заместитель председателя муниципалитета считает, что павильоны больше похожи на нестационарные торговые объекты, места для которых должны вноситься в схему НТО, ее утверждают депутаты. Затем места под НТО разыгрываются на аукционах, в этом же случае конкурентных процедур не было.

«Установка таких объектов в общественных местах — это не только неправильно, но и глупо. Мы сейчас будем перекрывать город для спортивных забегов. Мы столица, которая проводит очень много спортивных мероприятий. А сейчас давайте спортсмены побегут мимо палатки, и им вместо воды будут пиво наливать. Уверен, что в данном случае правоохранительные органы остановят эту вакханалию»,— прокомментировал Алексей Малютин.

Обращения подготовлены в правоохранительные и надзорные органы, завтра они будут поданы. В пресс-службе мэрии Ярославля, куда обратился «Ъ-Ярославль», сегодня не ответили на вопрос о ларьках.