Хуситы снова ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он уточнил, что удар нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YAHYA ARHAB / EPA / ТАСС Фото: YAHYA ARHAB / EPA / ТАСС

«Операция успешно достигла своей цели»,— заявил спикер в эфире телеканала «Аль-Масира». Как утверждается, работа аэропорта была приостановлена.

Накануне хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион. Тогда представитель движения заявил, что подобные операции продолжатся, пока в секторе Газа не прекратятся военные действия.

Конфликт между Израилем и Йеменом возобновился 4 мая. В этот день хуситы нанесли первый удар по аэропорту Тель-Авива. Армия обороны Израиля в ответ возобновила атаки на ключевые объекты инфраструктуры Йемена.

Подробности — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».