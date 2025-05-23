Хуситы снова ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он уточнил, что удар нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.
Фото: YAHYA ARHAB / EPA / ТАСС
«Операция успешно достигла своей цели»,— заявил спикер в эфире телеканала «Аль-Масира». Как утверждается, работа аэропорта была приостановлена.
Накануне хуситы также атаковали аэропорт Бен-Гурион. Тогда представитель движения заявил, что подобные операции продолжатся, пока в секторе Газа не прекратятся военные действия.
Конфликт между Израилем и Йеменом возобновился 4 мая. В этот день хуситы нанесли первый удар по аэропорту Тель-Авива. Армия обороны Израиля в ответ возобновила атаки на ключевые объекты инфраструктуры Йемена.
Подробности — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».