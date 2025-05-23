Осужденному за взятку в 14 млн рублей свердловскому экс-судье отказали в УДО

Тавдинский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему судье Арбитражного суда Свердловской области Олегу Гаврюшину, который в 2019 году был приговорен к восьми годам колонии за получение взятки в 14 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Тавдинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения заявленного ходатайства в связи с чем, что цели уголовного наказания осужденным не достигнуты, достаточных мер к уплате дополнительного наказания в виде штрафа им не принималось»,— отметили в надзорном ведомстве с уточнением, что срок неотбытого наказания у Олега Гаврюшина составил два с половиной года.

Напомним, по версии следствия, в 2018 году судья готовился получить взятку в 14 млн руб. за помощь компании «Проектно-изыскательский институт ГЕО» выиграть налоговый спор. К компании у налоговой были претензии на 326 млн руб. Судья по договоренности вынес решение в пользу организации.

В тот же день после вынесения судебного решения компания обязалась передать Олегу Гаврюшину деньги. Посредником при получении взятки выступил его сын Андрей Гаврюшин, который был задержан и впоследствии приговорен судом к семи с половиной годам колонии.

Вину экс-судья не признал. Он заявлял, что не знал о действиях своего сына. Однако следователи сообщали и о наличии в материалах дела доказательств его причастности к преступной схеме.

Мария Шараева