ОСИГ предложил меры поддержки турбизнеса Анапы после ЧС

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства предоставил в Минэкономразвития меры по поддержке турбизнеса в Анапе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо президента ОСИГ Алексея Волкова в адрес замминистра экономразвития Дмитрия Вахрукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

ОСИГ предложил освободить туриндустрию региона от уплаты налогов и неналоговых платежей в 2025 году, а также предоставить субсидии и беспроцентные кредиты малым и средним предприятиям для компенсации части расходов на зарплаты сотрудников.

Кроме материальной поддержки, ОСИГ предложил комплекс «репутационных» мер для восстановления турпотока, включающий организацию работы общественных пространств и зон отдыха на набережных и пляжах, а также проведение различных мероприятий.

В письме ОСИГ также перечислил меры, которые могут принять сами представители бизнеса. Среди них – снижение издержек и повышение производительности труда, диверсификация услуг, внедрение формата «все включено».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе до конца года не будут взимать туристический налог. Власти города признают факт снижения турпотока: на майские праздники количество отдыхающих в Анапе оказалось на 7% меньше, чем в прошлом году.