Мадридский «Реал» объявил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера

Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с ним было рассчитано до лета 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карло Анчелотти

Фото: Susana Vera / Reuters Карло Анчелотти

Фото: Susana Vera / Reuters

Последний матч в должности главного тренера итальянский специалист проведет 24 мая. В рамках 38-го тура чемпионата Испании его подопечные встретятся с «Реал Сосьедад».

12 мая Бразильская конфедерация футбола сообщила, что Анчелотти займет пост главного тренера бразильской сборной. Он приступит к своим обязанностям летом и будет руководить командой на чемпионате мира 2026 года.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне мадридский клуб уступил лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В финале Кубка Испании «Реал» проиграл «Барселоне».

Главным кандидатом на замену Анчелотти считается Хаби Алонсо, который 9 мая объявил о своем уходе из леверкузенского «Байера». Ранее испанская газета Marca сообщала, что испанец будет представлен в качестве главного тренера «Реала» 26 мая.

Таисия Орлова