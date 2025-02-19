В Новороссийске с 1 марта запретят проезд большегрузов по улице Магистральной

Проезд большегрузов по улице Магистральной власти Новороссийска запретят с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, с 1 марта на улице Магистральной будут установлены дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мира до улицы Тихоступа для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонны.

«Данные меры связаны с неудовлетворительным состоянием путепровода. Заключение об этом в январе 2025 года сделало ООО "Автомост" после проведенного обследования автомобильных мостов на трассе. Автовладельцев при планировании поездок просим учитывать введенные ограничения»,— пояснили в мэрии Новороссийска.

Маршрут объезда этого участка дороги будет осуществляться по улицам Портовой и Ревельской. Также для безопасности дорожного движения на улице Лейтенанта Шмидта в 2025 году появятся дополнительные секции светофора, писал ранее «Ъ-Новороссийск».

Алена Воробьева