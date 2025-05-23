КТК запустил нефтепроводную систему в Новороссийске после 72-часовой остановки

Каспийский Трубопроводный Консорциум 23 мая запустил нефтепроводную систему в Новороссийске после 72-часовой плановой остановки. Сейчас отгрузка нефти на морском терминале возобновлена в штатном режиме, сообщили в пресс-службе КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТК Фото: пресс-служба КТК

Такие остановки проводят не более двух раз в год для регламентированного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала.

В Краснодарском и Ставропольском крае выполнили замену устаревших электроприводов запорной арматуры линейной части, тройников и электроизолирующих вставок на узлах пуска-приема средств очистки и диагностики.

На морском терминале в Новороссийске провели интеграционные испытания системы управления и СКАДА в рамках строительства узла регулирования давления и системы сглаживания давления.

Специалисты также осуществили монтаж фланцевой катушки и заглушки на приемном коллекторе станции редуцирования на береговых сооружениях. Рабочие демонтировали межфланцевые заглушки и смонтировали проставочные кольца возле трех шаровых кранов и на тройнике отдающего коллектора системы сглаживания давления. На выходе трубопровода из резервуарного парка морского терминала установили новый датчик температуры.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что КТК вывели из-под американских санкций.