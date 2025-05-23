Как-то по-датски все вышло

Чемпионат мира, который принимают Швеция и Дания, подарил хоккею одну из главных сенсаций последних лет. Скромная датская команда, чье попадание в play-off уже считалось шикарным достижением для нее, сумела в четвертьфинале выбить из турнира его фаворитов — канадцев. Датчане обыграли укомплектованного звездами НХЛ гранда — 2:1, несмотря на то что за две с небольшим минуты до окончания матча уступали ему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Дании (в красно-белой форме), не пустившая канадцев в полуфинал, стала автором самой громкой сенсации на нынешнем чемпионате мира

Фото: Andrea Branca / Eurasia Sport Images / Getty Images Сборная Дании (в красно-белой форме), не пустившая канадцев в полуфинал, стала автором самой громкой сенсации на нынешнем чемпионате мира

Фото: Andrea Branca / Eurasia Sport Images / Getty Images

Нельзя сказать, что чемпионат мира по хоккею — это территория, на которой всякие забавные сюрпризы встречаются так же редко, как амурский тигр в подмосковном лесу. Наоборот, ситуации, когда слабый бьет сильного, на них привычны. Два года назад, например, на пьедестале очередного мирового первенства одновременно очутились немцы и латвийцы. Но этот случай все-таки довольно особенный даже по меркам мировых первенств из-за разницы в статусе и возможностях соперников.

Сборная Дании — это, конечно, не такой слабак, который обречен бороться за выживание в элитном дивизионе, как, например, французы или венгры. Но и до грандов ей далеко, как до Луны. Россия, которая сейчас отлучена от международного хоккея из-за санкций, была до нынешнего турнира последней страной, увидевшей, как датчане проникают в play-off. А чемпионат мира Москва и Санкт-Петербург принимали аж девять лет назад — в 2016-м. С тех пор датская команда барьер группового этапа не преодолевала.

При этом на домашнее первенство она выставила отнюдь не сильнейший состав. В НХЛ играют несколько датских хоккеистов, но в сборную смогли приехать лишь двое — форварды Йонас Рёнбьерг и Николай Элерс, вылетевшие во втором раунде Кубка Стэнли. Из них только Элерс — топовый игрок, входящий в число ключевых фигур «Виннипег Джетс». Рёнбьерг же нечасто попадает в основу «Вегас Голден Найтс».

За счастье датчане должны были считать уже тот факт, что прорвались в четвертьфинал, одолев в решающем матче в группе в серии буллитов котировавшихся выше немцев. А после этой встречи можно было, казалось, заранее прощаться с чемпионатом, потому что в четвертьфинале сборную Дании ждал барьер абсолютно не берущийся.

Не секрет, что канадцы без придыхания относятся к чемпионатам мира. Они, бывает, отправляют на них сборные, сформированные исключительно из второстепенных по меркам НХЛ персонажей. Но и такие исправно берут награды, в том числе золотые. А тут на канадцев вдруг что-то нашло. В заявке — живая легенда Сидни Кросби, выигравшие вместе с ним в феврале для Канады куда более престижный, чем мировое первенство, Турнир четырех наций Нейтан Маккиннон, Джордан Биннингтон, Трэвис Конекны, Трэвис Санхейм, матерые Райан О’Райлли и Брейден Шенн, вундеркинды Адам Фантилли и Маклин Селебрини. Да им хотелось еще до старта чемпионата повесить на шеи золотые награды, потому что класса столько, что на все остальные команды, вместе взятые, хватит.

И признаков снисходительного отношения к состязанию этот отряд не демонстрировал. Играл в группе собранно. Не смог, правда, одолеть вязких финнов, но с кем не бывает? Да и осечка никак на итогах раунда не сказалась — остались первыми в группе, получили в четвертьфинале проходного соперника.

Ну, вернее, впечатление было такое, что проходного. Реальность оказалась иной, потому что как-то быстро стало ясно, что датчан голыми руками и таким канадцам не взять. Хозяева льда упирались отчаянно и, главное, грамотно. Голкипер Фредерик Диков, конечно, трудился в поте лица, отразив за матч почти четыре десятка бросков, но факт, что не такая уж большая их часть были именно смертельно опасными. Датская оборона в целом справлялась. А датские форварды иногда покусывали канадцев в ответ.

В общем, два периода голов не было. И сборная Дании после такого могла считать свою миссию не то что выполненной, а перевыполненной — помучила фаворита как следует. А фаворит в начале заключительного периода счет наконец открыл благодаря Санхейму. Но все самое интересное, как выяснилось, было впереди, потому что, и пропустив, датчане отчего-то продолжали упрямиться и сохраняли минимальное отставание вместе с интригой.

За две с половиной минуты до сирены сборная Дании заменила вратаря на шестого полевого игрока. И те, кто болел за канадцев, с ужасом увидели, как нехитрый с виду бросок Элерса издали проходит мимо голкипера Биннингтона, восстанавливая равновесие. А затем ужас стал еще сильнее, так как, вместо того чтобы терпеть до овертайма, датчане поперли вперед, и Ник Олесен отправил шайбу в сетку. Невероятный сюжет, придавший лицу Кросби после матча такое совершенно ошалелое выражение, как будто ему только что сообщили, что лишают всех завоеванных в жизни призов.

В полуфинале 23 мая датчане встретятся с разгромившими — 6:0 — австрийцев швейцарцами. Другую пару полуфиналистов составили сборные США и Швеции, с одинаковым счетом 5:2 обыгравшие финнов и чехов.

Алексей Доспехов