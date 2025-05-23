В Татарстане средняя зарплата строителя составит 40,7 тысяч рублей

В Татарстане установили среднемесячный размер зарплаты рабочего первого разряда в строительной отрасли за 2024 год. С 1 июля он составит около 40,7 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В апреле 2024 года Кабинет министров республики утвердил средний размер дохода рабочего-строителя первого разряда на сумму почти 35 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года работодатели из Татарстана, Чувашии и Марий Эл больше всего были заинтересованы в найме строителей инфраструктурных и промышленных объектов. Кандидатам предлагали зарплату от 103 тыс. до 112,2 тыс. руб. Подробнее — в материале «Груз давит на вакансии».

Диана Соловьёва