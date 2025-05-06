Груз давит на вакансии

По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», в I квартале 2025 года зафиксирован рост числа вакансий в Татарстане, Чувашии и Марий Эл. Наибольшее число вакансий в Татарстане было в сфере логистики и грузоперевозок. В Чувашии и Марий Эл больше всего заинтересованы в найме строителей инфраструктурных и промышленных объектов. При этом в Чувашской Республике число вакансий для пенсионеров увеличилось на 75%, а в Марий Эл — для студентов на 71%. Эксперт предсказывает приостановку повышения зарплат как фактора привлечения сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В трех регионах ПФО зафиксирован высокий спрос на грузоперевозчиков и строителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В трех регионах ПФО зафиксирован высокий спрос на грузоперевозчиков и строителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным «Авито Работа», по сравнению с первым кварталом прошлого года в 2025 году количество вакансий в Татарстане увеличилось на 23%, а интернет-пользователи из республики стали на 37% чаще откликаться на предложения. В Марий Эл и Чувашии количество предлагаемых вариантов работы увеличилось на 27% и 14% соответственно. При этом жители Марий Эл на 25% чаще стали искать вакансии, а в Чувашии рост соискательской активности, составивший 32%, превысил увеличение количества вакансий.

Во всех трех регионах наблюдается небольшой рост зарплатных предложений: в Татарстане — на 5%, в Чувашии — на 4% и Марий Эл — на 1%. Средние предлагаемые зарплаты в регионах по итогам первого квартала 2025 года составили 77 тыс., 70 тыс. и 63,8 тыс. руб. соответственно. Региональный представитель «Авито Работы» в Приволжском федеральном округе (ПФО) Наиль Хафизов рассказал «Ъ Волга-Урал», что в настоящее время темпы зарплатной гонки в предлагаемых вакансиях замедляются. Сейчас для привлечения новых сотрудников работодатели больше сфокусированы на разработке корпоративных бонусных программ, новых форматов занятости.

Аналитики отмечают расширение возрастных границ при найме сотрудников. По сравнению с прошлым годом в трех регионах ПФО фиксируется значительный рост вакансий, которые подходят студентам. Наибольшее увеличение зафиксировано в Марий Эл (на 71%). В Татарстане и Чувашии число вакансий для студентов выросло на 44% и 38%. В Чувашской Республике, наоборот, произошел наибольший рост предложений работы для пенсионеров (на 75%). В двух соседних регионах прирост составил 28% и 26%. Также в Татарстане и Чувашии на 62% увеличилось число вакансий с возможностью подработки, а в Марий Эл — на 49%.

В трех регионах наибольшие средние зарплаты предлагали в сферах производства промышленного оборудования и станков (от 115,2 тыс. до 124,8 тыс. руб.), логистики и грузоперевозок (от 114,5 тыс. до 118,4 тыс. руб.), строительстве промышленных (от 103 тыс. до 112,2 тыс. руб.), жилых и коммерческих объектов (от 96 тыс. до 102,5 тыс. руб.).

За первый квартал этого года в Татарстане также зафиксированы высокие обещанные зарплаты в продаже и обслуживании автомобилей (в среднем 108,7 тыс. руб.). По данным Автостата, в России в 2024 году было продано почти 1,6 млн новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем в предыдущем году. При этом по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в стране в первом квартале этого года зафиксировано снижение продаж легковых автомобилей на 26%. Продажи легких коммерческих автомобилей в 2024 году показали рост на 24,4%. Однако в прошлом году было реализовано чуть более 102 тыс. крупнотоннажных грузовиков, что на 18,8% меньше, чем в 2023 году.

В Чувашии наибольшие размеры средних предлагаемых зарплат были в транспортном машиностроении (104,6 тыс. руб.), а в Марий Эл — в тяжелом машиностроении (107,7 тыс. руб.).

Больше всего вакансий в Татарстане за первые три месяца предлагали в грузоперевозках и логистике. В Чувашии и Марий Эл по количеству вакансий лидирует строительство промышленных и инфраструктурных объектов.

В этом году в Чувашской Республике планируется достроить ряд крупных проектов, среди которых пятизвездочный отель «Мегаполис», футбольный манеж в Чебоксарах, поликлиника в Канашском округе, четыре дома культуры, шесть врачебных амбулаторий, отделения судмедэкспертизы в Алатыре.

В 2025 году начинаются строительные работы шести очистных сооружений и двух новых причалов в городах Козловка и Мариинский Посад.

В Марий Эл в этом году планируют начать строительство пассажирского причала в Юрино. Также в республике собираются достроить детскую поликлинику № 2, две школы в Йошкар-Оле, реконструировать мост через реку Ексейку.

Топ-5 сфер по числу вакансий в трех регионах также вошли пищевая промышленность, розничная и оптовая торговля и производство непродовольственных товаров.

Наиль Хафизов сообщил, что основные тренды рынка труда в Татарстане, Чувашии и Марий Эл в целом схожи с общероссийскими. Так, в регионах сохраняются низкие показатели безработицы, а число вакансий остается на высоком уровне. Однако аналитики прогнозируют, что в будущем работодатели будут фокусироваться на удержании и развитии имеющегося персонала, а не только на привлечении новых кадров.

Диана Соловьёва