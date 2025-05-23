«Туризм.РФ» намерен продолжить реализацию туристического кластера в Абрау-Дюрсо

В государственной корпорации «Туризм.РФ» сообщили о намерении продолжить реализацию туристического кластера в Абрау-Дюрсо, несмотря на ограничения, наложенные новым генеральным планом Новороссийска. Как сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу компании, утвержденный документ блокирует около 70% запланированной застройки, предусмотренной соглашением между «Туризм.РФ» и ГК «Абрау-Дюрсо», заключенным в сентябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Согласно условиям проекта, к 2029 году в поселке и на прилегающих территориях планировалось возведение объектов туристической инфраструктуры — гостиниц категории 4–5 звезд, общественных пространств, ресторанов и торговых точек. В «Туризм.РФ» подчеркивают, что совместно с инвесторами была проделана масштабная работа по разработке мастер-плана и предварительной концепции, предусматривающей участие частного капитала и меры господдержки.

В корпорации считают необходимым вернуться к диалогу о механизмах реализации проекта и поиску компромиссных решений, способствующих достижению целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одновременно с этим инвесторами уже определен ряд альтернативных земельных участков под развитие дополнительных туристических объектов.

Как сообщал ранее «Ъ-Новороссийск», в рамках проекта предусмотрены также реконструкция исторической части Абрау-Дюрсо, благоустройство набережной озера и модернизация инженерной инфраструктуры при участии Минстроя РФ и региональных властей.

Вячеслав Рыжков