Украинская армия ударила по Рыльску в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Пострадавших нет. Повреждения получило несколько зданий в городе.

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«В 2-х административных здания взрывной волной выбило окна,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.— В гаражах и складах повреждены стеклопакеты и кровля. Одно здание гаража полностью разрушено».

Врио главы региона добавил, что в спортзале рыльской детско-юношеской спортивной школы и в двух помещениях многоквартирного дома повреждено остекление. При ударе ВСУ в городе произошли перебои с электричеством. На данный момент подачу электроэнергии полностью восстановили, заверил Александр Хинштейн. По его словам, к ремонту поврежденных объектов уже приступили.

Российские силы ПВО с 20:00 мск 22 мая сбили 112 беспилотников ВСУ над 13 российскими регионами. Из них 11 дронов уничтожено в небе над Курской областью. Больше всего — 24 БПЛА — сбили в небе над Москвой и Московской областью.