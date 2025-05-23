После атаки БПЛА на автомобиль курского чиновника возбудили дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) после атаки БПЛА на автомобиль в курском райцентре Белица 22 мая, в результате которого пострадал глава района Николай Волобуев. Об этом сообщили в ведомстве.

«Передвигаться самостоятельно не могу, к сожалению. Определенный период времени необходим лежачий режим лечения. Коллеги, жители звонят, переживают, желают скорейшего выздоровления»,— рассказал господин Волобуев следователям и уточнил обстоятельства атаки.

Врио губернатора Александр Хинштейн сегодня утром сообщил, что главу района доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве. «Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь — в ведущем федеральном центре»,— рассказал господин Хинштейн и напомнил, что у чиновника диагностировали минно-взрывную травму, перелом костей таза и руки.

Врио губернатора добавил, что у Николая Волобуева «боевой настрой» и что тот переживает, что какое-то время придется провести в больнице, а не на работе.

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Алина Морозова