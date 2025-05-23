Представлен новый талисман 34-х республиканских летних сельских спортивных игр

Организаторы 34-х республиканских летних сельских спортивных игр представили «Пургиночку» — талисман мероприятия, сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии. На логотипе изображена девушка в традиционном наряде южных удмуртов. Эмблема будет располагаться на всех объектах игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минспорта Удмуртии Фото: пресс-служба минспорта Удмуртии

Спортивные игры пройдут с 1 по 5 июля. Торжественное открытие состоится в Малой Пурге на центральном стадионе «Маяк» 2 июля. Запланированы соревнования в таких дисциплинах, как легкая атлетика, полиатлон, гиревой спорт, армспорт, состязания спортивных семей, руководителей и игровые дисциплины.

Напомним, 16 апреля Федерация хоккея Удмуртии представила новый логотип. Выбор эмблемы проходил в формате голосования. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек.