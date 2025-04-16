Представлен новый логотип Федерации хоккея Удмуртии

Сегодня завершилось голосование по выбору нового логотипа Федерации хоккея Удмуртии, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс—служба по физической культуре и спорту УР Фото: пресс—служба по физической культуре и спорту УР

В декабре 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что Федерацию хоккею Удмуртии возглавил депутат Госсовета республики, гендиректор АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков. Одной из целей новый руководитель обозначил «формирование нового состава с целью системных изменений в последующие пять лет».