Путин вручил награду испытателю боевых машин Уралвагонзавода Сергею Мелентьеву

Президент России Владимир Путин лично наградил Орденом Почета водителя-испытателя боевых и специальных машин Уралвагонзавода (УВЗ) Сергея Мелентьева, сообщили в правительстве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Сергей Мелентьев

Фото: правительство Свердловской области Владимир Путин и Сергей Мелентьев

Фото: правительство Свердловской области

Господин Мелентьев получил награду за успешное выполнение гособоронзаказа, личные заслуги в производстве инновационных образцов вооружения, военной и специальной техники. На предприятии он работает уже более 30 лет, а с начала специальной военной операции (СВО) в приграничных областях занимается ремонтом и восстановлением поврежденных в боях машин. «Изделия наукоемкие. Не бывает одинаковых повреждений, а я приезжаю, определяю причины и восстанавливаю эти громадные машины так, чтобы они были боеспособными, смогли и дальше участвовать в военных операциях»,— рассказал Сергей Мелентьев.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил уральца с получением награды, поблагодарив его и других сотрудников УВЗ за самоотверженный труд и преданность своему делу.

Напомним, в марте президент резидент отметил государственными наградами нескольких жителей Свердловской области, в том числе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Ирина Пичурина