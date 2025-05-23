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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области сбили беспилотник ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили один дрон ВСУ в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Пострадавших и разрушений нет»,— написал господин Гусев в Telegram-канале. Он добавил, что в регионе отменен режим беспилотной опасности.

Сегодня ночью также сообщалось о девяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве. В Липецкой области после падения обломков сбитых БПЛА пострадали восемь человек. Конкретное число уничтоженных дронов глава региона Игорь Артамонов не уточнил. На данный момент там также объявили отбой воздушной опасности.

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