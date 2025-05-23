В ярославском аэропорту сняли ограничения на полеты

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что меры для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов были предприняты утром 21 мая. Помимо задержки регулярных рейсов, не мог вылететь и самолет, на котором должны были лететь после поражения в финале Кубка Гагарина хоккеисты челябинского «Трактора».

О снятии ограничений представитель Росавиации сообщил 23 мая в 6:40. Одновременно полеты разрешили в Иваново, Калуге, Костроме и Тамбове.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет»,— написал господин Кореняко.

Антон Голицын