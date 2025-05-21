В ярославском и костромском аэропортах введены ограничения

В аэропортах Туношна (Ярославль) и Сокеркино (Кострома) введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения были введены около 4 утра 21 мая для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты временно не отправляют и не принимают самолеты. Аналогичные меры были предприняты в отношении калужского аэропорта Грабцево, там они были сняты в 5:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что неоднократные ограничения на работу ярославского аэропорта вводили 7-8 мая.

Антон Голицын