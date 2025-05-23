Премьер Нидерландов: Трамп планирует посетить саммит НАТО в июне

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что президент Дональд Трамп подтвердил свои планы принять участие в саммите НАТО в Гааге в июне.

«Его присутствие будет очень важным»,— сказал господин Схоф журналистам в четверг после телефонного разговора с американским президентом (цитата по Bloomberg).

Дик Схоф отметил, что он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала.

Саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге, будет посвящен формальному принятию новой минимальной цели расходов для всего НАТО.

Ранее немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп может отказаться от визита на саммит НАТО, если европейские страны не увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП. Bloomberg отметили, что члены альянса уже добились прогресса в планах по выполнению требования.