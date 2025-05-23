Ущерб по делу о мошенничестве экс-главы Binance в СНГ составил $100 тысяч

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптоигры Blum Владимир Смеркис обвиняется в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК). Ущерб составляет около $100 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, потерпевшим по делу признали российского криптоблогера Олега Полунина. «Смеркис обвиняется в мошенничестве при продаже рекламы в Blum»,— сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, между Смеркисом и потерпевшим криптоблогером достигнуты договоренности о продвижении Олега Полунина. Однако Смеркис, вместо выполнения обязательств, проигнорировал заказчика, после чего блогер обратился с заявлением в органы. Владимира Смеркиса арестовали 16 мая.

Владимир Смеркис работал региональным директором криптовалютной биржи Binance с начала 2022 года до сентября 2023-го. Через несколько месяцев он вместе с другим топ-менеджером Binance Глебом Костаревым основал крипто-приложение Blum. Число пользователей сервиса через год достигло 20 млн. 17 мая 2025-го пресс-служба Blum сообщила, что Владимир Смеркис уходит с поста директора.