Силы ПВО сбили 6 БПЛА на пути к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки шести беспилотников, летевших в сторону столицы. На месте работают сотрудники оперативных служб, о повреждениях и пострадавших не сообщается.

С 23:35 мск в аэропортах Москвы действуют ограничения. Временно не выпускают и не принимают авиарейсы аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

Прошлой ночью — с 21 на 22 мая — аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. По данным Минобороны, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА.