Совет директоров «Магнита» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT) предложил не выплачивать дивиденды за 2024 год по обыкновенным именным акциям. Собрание акционеров назначено на 26 июня. Чистую прибыль компании совет директоров решил оставить нераспределенной, указано на портале раскрытия корпоративной информации.

В прошлом году чистая прибыль «Магнита» составила 63,7 млрд руб. Это на 35% ниже показателя 2023 года. Выручка компании сократилась до 412,1 млн руб. (-26%). В 2024 году компания начислила дивиденды в размере 59,1 млрд руб., что меньше выплат 2023 года. Тогда сумма начислений составила 97,6 млрд руб.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Ритейл складывает бизнес».