Курортный сезон в Анапе состоится несмотря на ограничение доступа к пляжам

Туристический сезон в Анапе состоится летом, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По его словам, правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района. Это перенос выплат налоговых и страховых платежей, а также событийная программа с гастрономическими и спортивными фестивалями и экскурсиями.

О готовности принимать туристов в сложившейся ситуации ранее заявляли и отельеры. Наличие бассейнов в отелях и санаториях могут компенсировать отдыхающим временные ограничения на пляжах курорта.

Алена Воробьева