Курортный сезон в Анапе состоится несмотря на ограничение доступа к пляжам
Туристический сезон в Анапе состоится летом, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Фото: администрация Краснодарского края
По его словам, правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района. Это перенос выплат налоговых и страховых платежей, а также событийная программа с гастрономическими и спортивными фестивалями и экскурсиями.
О готовности принимать туристов в сложившейся ситуации ранее заявляли и отельеры. Наличие бассейнов в отелях и санаториях могут компенсировать отдыхающим временные ограничения на пляжах курорта.