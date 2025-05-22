В Сургуте управляющего общепита обвинили в отравлении 18 человек, включая детей

Прокуратура Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) утвердила обвинительное заключение управляющему предприятием общественного питания. Он обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ), повлекшем отравление 18 человек, в том числе 11 детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

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По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение санитарно-эпидемиологического и дезинфекционного режимов при приготовлении блюд. «Нарушение повлекло заражение бактерией рода “сальмонелла” ингредиентов и приготовленной из них продукции»,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. У большинства потерпевших был диагностирован сальмонеллезный энтерит.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Екатеринбурге прокуратура Кировского района подтвердила обвинительное заключение экс-заведующей производством ООО «Общественное питание», по вине которой произошло массовое отравление не менее 81 учащегося и работника СУНЦ УрФУ.

Полина Щуцкая