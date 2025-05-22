Алексей Кислицын стал генеральным директором липецкого «Черноземья»

Генеральным директором ООО «Черноземье» (юрлицо липецкого холдинга «Эксойл групп» Карена Ванецяна) назначен Алексей Кислицын. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 20 мая. На этой должности он сменил Сергея Плешакова, который руководил компанией с декабря 2024 года.

Согласно Rusprofile.ru, с конца 2022 года по ноябрь 2024 года господин Кислицын возглавлял воронежскую компанию «Благо-Эртиль» (входит в ГК «Благо» Дмитрия Фосмана). С декабря 2024 по май 2025 года руководил саратовским ООО «Русагро-Балаково».

Кроме того, Алексей Кислицын занял должность руководителя в другом юрлице структуры «Эксойл групп» — ООО «Тербунский маслоэкстракционный завод» в Липецкой области.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Черноземье» было зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году для производства нерафинированных растительных масел и их фракций. Уставный капитал составляет 1,8 млрд руб. 75% компании принадлежит ООО «УК "Эксойл Групп"» (99% у катарского КГА холдинг ЛЛС, 1% — у Карена Ваценяна), остальные 25% — господину Ванецяну. Генеральным директором является Дмитрий Зинуров. В 2024 году выручка компании составила 24 млрд руб., а чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Годом ранее эти показатели равнялись 7,1 млрд и 12 млн руб. соответственно.

В апреле стало известно, что Карен Ванецян продал часть доли воронежского маслозавода ГК «Эфко».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».