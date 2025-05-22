«Коммерсантъ-Сочи» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ Краснодарского края

По итогам I квартала 2025 года «Коммерсантъ-Сочи» с индексом цитируемости 17,56 занял 10-е место в рейтинге самых цитируемых СМИ Краснодарского края. Список медиаресурсов подготовила компания «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Возглавил список «Коммерсантъ-Кубань» с индексом цитируемости 56,40. На втором месте расположился РБК Краснодар (51,76). Замыкает тройку лидеров «Кубань 24» (44,78).

Исследования проводились в период с 1 января 2025 года по 31 марта. При подсчете не учитывались специализированные СМИ.

Алина Зорина