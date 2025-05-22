«Коммерсантъ-Кубань» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Краснодарского края
По итогам I квартала 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» с индексом цитируемости 56,40 возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Краснодарского края. Список медиаресурсов подготовила компания «Медиалогия».
Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ
На втором месте в рейтинге расположился «РБК Краснодар» с индексом цитируемости 51,76. Замыкает тройку лидеров «Кубань 24» (44,78).
При подсчете не учитывались специализированные СМИ региона. Период исследования: с 1 января по 31 марта 2025 года.