Нападающего «СКА-1946» Арсения Ильина перевели из реанимации в обычную палату

Нападающий петербургского «СКА-1946» Olimpbet — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Арсений Ильин был переведен из отделения реанимации в обычную палату. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Напомним, господина Ильина экстренно госпитализировали после пятого матча финальной серии плей-офф МХЛ против «Спартака». 17-летний спортсмен получил сильный удар в спину во время игры. Еще несколько дней хоккеист должен будет находиться под наблюдением врачей.

Текущий счет в серии до четырех побед — 3:2 в пользу «Спартака». Шестой матч между командами пройдет в Петербурге 22 мая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сборная России по хоккею может сыграть с США в Петербурге.

Дарья Астанина