Игрока «СКА-1946» увезли в реанимацию после матча со «Спартаком» в Москве

Форварда молодежной команды «СКА-1946» Арсения Ильина доставили в реанимацию Тушинской детской больницы после пятого матча финальной серии МХЛ, сообщает «Матч ТВ». Во время игры против МХК «Спартак» 17-летнего нападающего жестко ударили в спину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятая игра финала МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак», где серьезную травму получил форвард петербуржцев Арсений Ильин

Фото: Пресс-служба ХК СКА Пятая игра финала МХЛ между «СКА-1946» и МХК «Спартак», где серьезную травму получил форвард петербуржцев Арсений Ильин

Фото: Пресс-служба ХК СКА

В СКА подвердили случившееся. По данным телеканала, хоккеисту отбили почки, он сдал мочу с кровью. Под наблюдением врачей господин Ильин будет находиться еще несколько дней. С командой в Петербург он не поехал.

Отметим, что пятая игра серии завершилась со счетом 2:1 в пользу «СКА-1946». Победную шайбу забил форвард Матвей Короткий. Следующая игра за Кубок Харламова пройдет в Петербурге 22 мая. На текущий момент МХК «Спартак» ведет в серии со счетом 3:2.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что товарищеский хоккейный матч между сборными России и США может состояться в Петербурге.

Андрей Маркелов