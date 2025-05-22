Суд обязал Трампа вернуть на работу всех сотрудников министерства образования

Окружной суд Массачусетса обязал Дональда Трампа восстановить в полном объеме работу Министерства образования США, сообщает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Департамент должен иметь возможность выполнять свои функции и обязательства», а также «другие соответствующие законодательные акты, предусмотренные Конгрессом», говорится в решении федерального судьи Мен Чжуна. Таким образом, администрации президента придется восстановить в должности более 1,3 тыс. сотрудников министерства.

Дональд Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения министерства образования страны 20 марта. В нем министру образования Линде Макмахон предписывается «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам». Уже через несколько дней после подписания соответствующего указа профсоюзы учителей и правозащитников подали в суд на администрацию президента.

Решение о ликвидации министерства господин Трамп принял в рамках программы сокращения государственных расходов. Ранее он уже пытался закрыть правительственные программы и учреждения, такие как Агентство США по международному развитию. Это же была его первая попытка закрыть ведомство министерского уровня.

Кирилл Сарханянц